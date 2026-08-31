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Регионы России

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Маркетплейс «М.Видео» привлек более 12 тысяч продавцов, увеличив ассортимент в восемь раз

Маркетплейс «М.Видео» привлек более 12 тысяч продавцов, увеличив ассортимент в восемь раз

Число зарегистрированных продавцов на маркетплейсе «М.Видео» превысило 12 тысяч, сообщили в компании.

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