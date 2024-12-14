"Если это возмездие, то мы уже проиграли": Почему разочаровал рекордный обстрел Украины? Настоящие итоги раскрыли военкоры

Вера смелых

Анатолий, вопрос лучше задать такой - Кто и с какой целью собрал таких, как Подляка, в образовавшийся военкурвятник? Ладно, они уехали из Бандерины, но посмотреть - здоровые мужики, но ни один не пошёл освобождать свою Урину. Более того, они буквально гадят в инете, гадят в пользу нашему врагу. Поэтому ещё один вопрос назрел и перешёл- КТО КРЫШУЕТ и этих военкурв, и Монтяниху, и культурный мусор типа Апачева с Долгаревой?... Мне вот многое стало известно и понятно, когда я в ЖЖ нашла "Перемоги", хотя это украинское звучание название сначала удивило..)) Ирония, одним словом, судьбы, или краинские перемоги ))) Частично отвечу - "пассионарное"(как они себя оценивают) украинство стремится не просто сгруппироваться в России, причём на Донбассе, но и войти в разные управленческие структуры, в культуру и прочие сферы нашей страны... Судите сами - ЧТО они могут принести в будущее страны... Представьте Подляку, с образованием ремонтника холодильников - министром обороны, Апачева - министром культуры, и так далее... Они имеют покровительницу Риту-тудэй... и Затулин туда же затулился...и Малофеев... Поэтому на МТ надо тащить статьи тех из Телеги, кто сражается против беглых хохлов.