Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Будьте добры, прочтите коммент Сергея Коваленко, ниже по ветке -  это исчерпывающий ответ , и на ваши мысли тоже. Рос..."Если это возмезд...
  • Maxim Yushkin
    😎 Часть "исторического наследства" РФ от РИ и СССР.Домашнее обучение...
  • Вера смелых
    💯👍👍👍👍👍💯👏👏👏👏👏👏"Если это возмезд...

"Если это возмездие, то мы уже проиграли": Почему разочаровал рекордный обстрел Украины? Настоящие итоги раскрыли военкоры

"Если это возмездие, то мы уже проиграли": Почему разочаровал рекордный обстрел Украины? Настоящие итоги раскрыли военкоры

Политнавигатор Украину настигла месть за удары американскими ракетами по России Сегодняшний ракетный удар по Украине стал актом возмездия.

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Комментарии
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Вера смелых
Анатолий, вопрос лучше задать такой -  Кто и с какой целью собрал таких, как Подляка, в образовавшийся военкурвятник? Ладно, они уехали из Бандерины, но посмотреть - здоровые мужики, но ни один не пошёл освобождать свою Урину. Более того, они буквально гадят в инете, гадят в пользу нашему врагу.                              Поэтому ещё один вопрос назрел и перешёл- КТО КРЫШУЕТ и этих военкурв, и Монтяниху, и культурный мусор типа Апачева с Долгаревой?...        Мне вот многое стало известно и понятно, когда я в ЖЖ нашла &quot;Перемоги&quot;, хотя это украинское звучание название сначала удивило..)) Ирония, одним словом, судьбы, или краинские перемоги ))) Частично отвечу - &quot;пассионарное&quot;(как они себя оценивают) украинство стремится не просто сгруппироваться в России, причём на Донбассе, но и войти в разные управленческие  структуры, в культуру и прочие сферы нашей страны... Судите сами - ЧТО они могут принести в будущее страны... Представьте Подляку, с образованием ремонтника холодильников - министром обороны, Апачева - министром культуры, и так далее... Они имеют покровительницу  Риту-тудэй... и Затулин туда же затулился...и Малофеев...  Поэтому на МТ надо тащить статьи  тех из Телеги, кто сражается против  беглых хохлов.
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1 час.
Вера смелых
💯👍👍👍👍👍💯👏👏👏👏👏👏
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1 час.
Вера смелых
Будьте добры, прочтите коммент Сергея Коваленко, ниже по ветке -  это исчерпывающий ответ , и на ваши мысли тоже. Россия планомерно ведёт дело к КАПИТУЛЯЦИИ Усраины. Если этот постулат принять за данность, то отпадут всякие мучительной &quot;если бы&quot; да &quot;кабы&quot;. И давайте ещё иногда думать в разрезе геополитики ))), чтобы некоторые &quot;союзники&quot; не отвалились с перепугу...
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46 мин.

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