После торжественного открытия Дома культуры в х.Новокиевском состоялся благотворительный концерт в поддержку российских военнослужащих.
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После торжественного открытия Дома культуры в х.Новокиевском состоялся благотворительный концерт в поддержку российских военнослужащих.