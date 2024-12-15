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«Челси» выиграл 7 матчей подряд, серия без поражений команды Марески – 10 игр

«Челси» выиграл 7 матчей подряд, серия без поражений команды Марески – 10 игр

Лондонцы обыграли «Брентфорд» в 16-м туре АПЛ (2:1). Это седьмая подряд победа «Челси». Кроме того, команда Энцо Мареска не проигрывает на протяжении 10 игр кряду – 8 побед и 2 ничьих.

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