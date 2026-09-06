Макс Ферстаппен: У Red Bull есть проблема, которая не решается много лет

Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что болид Red Bull на протяжении многих лет страдает от одной проблемы, которую австрийский коллектив никак не может устранить, поэтому голландец вынужден порой подстраиваться под ситуацию.
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