Макс Ферстаппен: У Red Bull есть проблема, которая не решается много лет

Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что болид Red Bull на протяжении многих лет страдает от одной проблемы, которую австрийский коллектив никак не может устранить, поэтому голландец вынужден порой подстраиваться под ситуацию.