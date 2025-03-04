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Рудковская оконфузилась с накладными волосами на красной дорожке

Рудковская оконфузилась с накладными волосами на красной дорожке

Продюсер Яна Рудковская попала в неловкую ситуацию на публике. На церемонии награждения музыкальной премии «Виктория» ее сфотографировали со спины, а внимательные фанаты увидели небрежно прикрепленный локон накладных волос.

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