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Страховые пенсии по старости с 1 января 2027 года будут назначать автоматически

Страховые пенсии по старости с 1 января 2027 года будут назначать автоматически

С 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости, включая досрочные, будут назначаться автоматически, без необходимости предоставления каких-либо данных от пенсионеров.

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