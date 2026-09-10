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Испанская PLD Space представила самую большую многоразовую ракету Miura 9

Испанская PLD Space представила самую большую многоразовую ракету Miura 9

Новое поколение ракет-носителей и самую амбициозную на сегодняшний день модель Miura 9 представила испанская компания PLD Space, сообщила пресс-служба компании 10 сентября на официальном портале.

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