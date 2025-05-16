В ГД внесен законопроект о новой системе оценки качества образования

Глава Кoмитeта ГД по молодежной политике, депутат фракции «Единая Россия» Артем Метелев.Глава Комитета ГД по молодежной политике, депутат фракции «Единая Россия» Артем Метелев сообщил о том, что в Госдуму внесен законопроект о новой системе оценки качества образования.
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