В ГД внесен законопроект о новой системе оценки качества образования

Глава Кoмитeта ГД по молодежной политике, депутат фракции «Единая Россия» Артем Метелев.Глава Комитета ГД по молодежной политике, депутат фракции «Единая Россия» Артем Метелев сообщил о том, что в Госдуму внесен законопроект о новой системе оценки качества образования.