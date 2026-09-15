Суд отклонил доводы ответчика о создании изображения искусственным интеллектом и о необходимости разрешения музея на использование фотографии здания (Решение от 06.05.2026 по делу N А65-46562/2025)

Суд определил стоимость права использования исходя из принципов разумности и соразмерности, приняв во внимание незначительный период нарушения, отсутствие доказательств значительных имущественных потерь правообладателя и то, что использование фотографии не являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.