MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

154 подписчика

Суд отклонил доводы ответчика о создании изображения искусственным интеллектом и о необходимости разрешения музея на использование фотографии здания (Решение от 06.05.2026 по делу N А65-46562/2025)

Суд определил стоимость права использования исходя из принципов разумности и соразмерности, приняв во внимание незначительный период нарушения, отсутствие доказательств значительных имущественных потерь правообладателя и то, что использование фотографии не являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым