Crypto.com зарегистрировалась в SEC для запуска фьючерсов на отдельные акции

Регулируемая в США биржа деривативов компании Crypto.com — North American Derivatives Exchange (Nadex) зарегистрировалась в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для торговли фьючерсами на ценные бумаги через платформу OG.
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