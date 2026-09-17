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Crypto.com зарегистрировалась в SEC для запуска фьючерсов на отдельные акции

Crypto.com зарегистрировалась в SEC для запуска фьючерсов на отдельные акции

Регулируемая в США биржа деривативов компании Crypto.com — North American Derivatives Exchange (Nadex) зарегистрировалась в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для торговли фьючерсами на ценные бумаги через платформу OG.

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