Суздальцев: на Украине могут быть западные военные, которые не участвуют в боях

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times, заявил, что на Украине могут находиться действующие западные военные специалисты, но они вряд ли участвуют в боях.
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