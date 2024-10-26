22 забавных фото младенцев с поразительно взрослыми лицами

Можно бесконечно умиляться двумя вещами: фотографиями котиков и маленьких детей. И если с первыми все понятно — они просто до ужаса милые, то вторые бывают смешными, грустными, веселыми, а еще, как выяснилось, на удивление серьезными.
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