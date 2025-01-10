Силовики отфильтровали мигрантов в челябинском аэропорту

Рейд по прилетевшим и тех, кто их встречает, прошёл в воздушной гавани "Игорь Курчатов".Контроль за мигрантами в аэропорту имени Курчатова Челябинска усиливается, накануне здесь прошло новое фильтрационное мероприятие.