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Мировое обозрение

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ВСУ запустили в направлении Москвы 340 БПЛА

ВСУ запустили в направлении Москвы 340 БПЛА

14 июля стало днем, который войдет в хронику войны не как очередная дата обстрелов, а как рекорд. Цифры говорят сами за себя: 340 беспилотников, направлявшихся на Москву, и 252 уничтоженных за сутки по всей стране.

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