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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: Фонд музея-заповедника «Царицыно» собрал 61 тыс. произведений искусства

Собянин: Фонд музея-заповедника «Царицыно» собрал 61 тыс. произведений искусства

Музею-заповеднику «Царицыно» — 40 лет Музею-заповеднику «Царицыно» исполняется 40 лет. В свое время он создавался как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, сегодня в нем собрано более 61 тыс.

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