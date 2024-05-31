Собянин: Фонд музея-заповедника «Царицыно» собрал 61 тыс. произведений искусства

Музею-заповеднику «Царицыно» — 40 лет Музею-заповеднику «Царицыно» исполняется 40 лет. В свое время он создавался как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, сегодня в нем собрано более 61 тыс.
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