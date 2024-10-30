В Казани стартуют мероприятия ко Дню народного единства

В Казани с 1 по 10 ноября пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Для жителей города запланированы концерты, выставки, фестивали, спортивные турниры, этнографический диктант и творческие конкурсы.
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