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Пронедра

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В РПЦ рассказали о случаях спасения бойцов, которые военные связывают с верой

В РПЦ рассказали о случаях спасения бойцов, которые военные связывают с верой

Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, нередко обращаются к религии как к источнику внутренней опоры.

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