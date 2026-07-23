Предполагаемого организатора схемы «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей задержали

Речь идёт об Александре Осине, сейчас идёт работа по его экстрадиции в Россию. Крупнейшая площадка «бумажного» НДС была раскрыта весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, СК, ФСБ и МВД при содействии Генпрокуратуры.