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УтроNews

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Предполагаемого организатора схемы «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей задержали

Предполагаемого организатора схемы «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей задержали

Речь идёт об Александре Осине, сейчас идёт работа по его экстрадиции в Россию. Крупнейшая площадка «бумажного» НДС была раскрыта весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, СК, ФСБ и МВД при содействии Генпрокуратуры.

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