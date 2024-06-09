Зураб Тодуа: "В Молдове нарастет напряжение" 

В Молдове нарастет напряжение, связанное с приближающимися выборами президента 20 октября. Негласно предвыборная кампания уже стартовала, власти ведут активную подготовку к референдуму, продвигают своего кандидата на пост главы государства, а оппозиция еще только занимается вопросом выдвижения единого кандидата, и она явно с этим запоздала.