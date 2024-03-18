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FT: в католической организации "Опус Деи" принуждают к работе девочек

FT: в католической организации "Опус Деи" принуждают к работе девочек

Журналистка издания Financial Times Антонии Канди провела расследование, в котором утверждается, что девочек по всему миру десятилетиями принуждали к изнурительной работе во влиятельной католической организации "Опус Деи".

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