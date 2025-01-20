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В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

В Чехии учительница обезвредила направившего на нее пистолет ученика В городе Рудольфове на юге Чехии учительница средней школы самостоятельно обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет.

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