В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

В Чехии учительница обезвредила направившего на нее пистолет ученика В городе Рудольфове на юге Чехии учительница средней школы самостоятельно обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет.
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