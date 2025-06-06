Путин: российские БПЛА превосходят иностранные аналоги

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что отечественные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются самыми передовыми в мире.
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