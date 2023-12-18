Warhammer 40,000: Space Marine 2 на новых впечатляющих скриншотах Focus Entertainment, ранее извест...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 на новых впечатляющих скриншотахFocus Entertainment, ранее известная как Focus Home Interactive, в последнее время занята выпуском все более интересных АА и ААА игр, которые имеют большой потенциал для покорения представляемого ими жанра.
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