На российском рынке появилось множество китайских брендов — рассказываем, как в них не потеряться и что стоит покупать для школьников Анна Седова Фото: Александр Рюмин/ТАСС Почти половина лета пролетела, и пока дети еще гуляют на каникулах, родители уже начинают думать о покупке рабочих тетрадей, рюкзаков, формы и прочих школьных принадлежностей.
«Новый Китай»: Как выбрать ноутбук для ребенка в 2023 году
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Сипкин
я на днях заказал довольно мощный ноутбук на ОЗОНе за 26 т.р. Правда я его выбрал за 21 т.р. и 1 тыс скидка , положил в корзину и решил посоветоваться. А он на следующий день подорожал до 26 т.р. Я долго ходил по магазинам мвидео, эльдорадо, днс и т.д. выбор у них небольшой, а цены приличные .а там можно за 18-19 тыс взять вполне приличный
Ответить
19 час.
Свежие комментарии