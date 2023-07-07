«Новый Китай»: Как выбрать ноутбук для ребенка в 2023 году

Игорь Сипкин

я на днях заказал довольно мощный ноутбук на ОЗОНе за 26 т.р. Правда я его выбрал за 21 т.р. и 1 тыс скидка , положил в корзину и решил посоветоваться. А он на следующий день подорожал до 26 т.р. Я долго ходил по магазинам мвидео, эльдорадо, днс и т.д. выбор у них небольшой, а цены приличные .а там можно за 18-19 тыс взять вполне приличный