Север Столицы
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Север Столицы

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Сергей Собянин рассказал о выборе шести новых вариантов оформления карты москвича

Сергей Собянин рассказал о выборе шести новых вариантов оформления карты москвича

К 25-летию карты москвича жители столицы выбрали шесть новых вариантов её оформления. Как сообщил Сергей Собянин в мессенджере «Макс», голосование проходило на платформе «Активный гражданин» и объединило более 218 тысяч участников.

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