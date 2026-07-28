Взрывы в Киеве: Россия начала новый этап операции по уничтожению энергетики врага (КАРТА)

Взрывы в Киеве: Россия начала новый этап операции по уничтожению энергетики врага. К ночи российские реактивные дроны начали налёт на ТЭЦ-5 и другие объекты критической инфраструктуры, сообщают вражеские мониторинговые ресурсы.