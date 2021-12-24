Преданность заветам отца. Путь Ильхама Алиева

Как начался путь лидера? Почему жители Азербайджана доверили ему управление страной? И какой Ильхам Алиев в реальной жизни? В честь 60-летия президента о нем рассказывают те, кто знали его с детства – родственники, друзья семьи, одноклассники.
Как начался путь лидера? Почему жители Азербайджана доверили ему управление страной? И какой Ильхам Алиев в реальной жизни? В честь 60-летия президента о нем рассказывают те, кто знали его с детства – родственники, друзья семьи, одноклассники.
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