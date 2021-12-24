МИР 24

643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roust Zyabbar
    Черти...Салливан: США гот...
  • Николай Галыгин
    ТО создают то объединяют-тосуют одну колоду карт,а толка ни какогоСекритариат Голик...
  • Konstantin Петров
    Опять журналюги будут правду в глаза рубить с плеча, типа этого:  «— Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный...В список аккредит...

Преданность заветам отца. Путь Ильхама Алиева

Как начался путь лидера? Почему жители Азербайджана доверили ему управление страной? И какой Ильхам Алиев в реальной жизни? В честь 60-летия президента о нем рассказывают те, кто знали его с детства – родственники, друзья семьи, одноклассники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх