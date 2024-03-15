👍 В Симферополе торжественно возложили цветы к памятнику Народного ополчения В церемонии приняли участие как крымчане, так и руководство республики.
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👍 В Симферополе торжественно возложили цветы к памятнику Народного ополчения В церемонии приняли участие как крымчане, так и руководство республики.