Ученые проверили рацион 200 тысяч медиков и назвали пагубную для сердца пищу

Ученые из Гарвардского университета в США выяснили, какие продукты повышают риск заболеваний сердца.Ультрапереработанные продукты, особенно переработанное мясо, а также сладкие газированные напитки, сильно повышают риски инсультов и инфарктов.
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