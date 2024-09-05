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Ученые проверили рацион 200 тысяч медиков и назвали пагубную для сердца пищу

Ученые проверили рацион 200 тысяч медиков и назвали пагубную для сердца пищу

Ученые из Гарвардского университета в США выяснили, какие продукты повышают риск заболеваний сердца.Ультрапереработанные продукты, особенно переработанное мясо, а также сладкие газированные напитки, сильно повышают риски инсультов и инфарктов.

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