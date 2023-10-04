Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Politico: Пелоси выселили из «укромного» кабинета после отставки Маккарти

Politico: Пелоси выселили из «укромного» кабинета после отставки Маккарти

Одним из первых распоряжений нового исполняющего обязанности спикера палаты представителей США Патрика Макгенри было указание бывшему спикеру Нэнси Пелоси освободить ее кабинет в Капитолии к среде, сообщает газета Politico.

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