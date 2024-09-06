В США уже не знают, какие санкции применить, чтобы остановить экспорт российского СПГ

Финансовое ведомство США в спешке ввело дополнительные санкции против еще двух газовозов, а также двух связанных с ними судоходных компаний в рамках своей последней попытки заблокировать экспорт российского сжиженного природного газа из Арктики танкерами теневого флота.
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