NG Short — Natural gas' short-covering bounce is running out of Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX:NG1! mnktrd A recent short-covering bounce in natural gas has stalled, aligning with a broader bearish fundamental outlook driven by high storage and strong production.
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