ЕС вводит запрет на реэкспорт российского СПГ Европейский союз намерен запретить реэкспорт российского СПГ в рамках 14-го пакет санкций против Российской Федерации.
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ЕС вводит запрет на реэкспорт российского СПГ Европейский союз намерен запретить реэкспорт российского СПГ в рамках 14-го пакет санкций против Российской Федерации.
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