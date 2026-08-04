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AutoFOAM: ИИ-агент сам создаёт и запускает симуляции OpenFOAM по текстовому описанию

AutoFOAM: ИИ-агент сам создаёт и запускает симуляции OpenFOAM по текстовому описанию

Исследователи представили AutoFOAM — автономного ИИ-агента на базе большой языковой модели, который умеет самостоятельно создавать, запускать и улучшать симуляции вычислительной гидродинамики (CFD) в OpenFOAM.

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