AutoFOAM: ИИ-агент сам создаёт и запускает симуляции OpenFOAM по текстовому описанию

Исследователи представили AutoFOAM — автономного ИИ-агента на базе большой языковой модели, который умеет самостоятельно создавать, запускать и улучшать симуляции вычислительной гидродинамики (CFD) в OpenFOAM.
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