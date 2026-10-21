Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 28 очков. Леброн Джеймс, новичок «Филадельфии» и лучший снайпер в истории НБА, в своем 24-м сезоне на профессиональном уровне, добавил 14 очков, сделал 9 подборов и 7 передач, обновив собственный рекорд.