Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 28 очков. Леброн Джеймс, новичок «Филадельфии» и лучший снайпер в истории НБА, в своем 24-м сезоне на профессиональном уровне, добавил 14 очков, сделал 9 подборов и 7 передач, обновив собственный рекорд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Лавров оценил гот...
- Захарова отвергла...
- Володин заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым