Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Отдел фетв муфтията Дагестана не нашел оснований для запрета никаба

Отдел фетв муфтията Дагестана не нашел оснований для запрета никаба

Дагестанский муфтият рассмотрел обращение властей о запрете ношения никаба в республике. Сообщается, что муфтий Дагестана рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в регионе и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос.

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