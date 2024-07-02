Отдел фетв муфтията Дагестана не нашел оснований для запрета никаба

Дагестанский муфтият рассмотрел обращение властей о запрете ношения никаба в республике. Сообщается, что муфтий Дагестана рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в регионе и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос.
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