Отдел фетв муфтията Дагестана не нашел оснований для запрета никаба

Дагестанский муфтият рассмотрел обращение властей о запрете ношения никаба в республике. Сообщается, что муфтий Дагестана рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в регионе и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос.