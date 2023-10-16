Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Грамотеи теоретики. Не громо-, а молниеотвод. Гром это звук, его некуда отводить.Как на жилое здан...
  • елена куприянова
    В России стали не меньше есть черную редьку, а меньше продавать. Днём с огнём не не найтиО какой редьке вы...
  • Алексей
    Да нет,в каждом средстве пихают смесь соды и уксуса,а в этом видимо забыли😁😁😁.Соль ,кстати ,самый бестолковый ингр...Уксус + зубная па...

Что такое флигель и для чего он нужен

Что такое флигель и для чего он нужен

Разбираемся с экспертами, что такое флигель, из чего его делают и насколько он актуален в 2023 году Никого не удивляют упоминания флигелей в классической литературе, будь то описание детства Багрова-внука или идиллические пейзажи «Дворянского гнезда».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх