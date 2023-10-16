Что такое флигель и для чего он нужен

Разбираемся с экспертами, что такое флигель, из чего его делают и насколько он актуален в 2023 году Никого не удивляют упоминания флигелей в классической литературе, будь то описание детства Багрова-внука или идиллические пейзажи «Дворянского гнезда».
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