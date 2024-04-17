Онколог Иванов: 5 пищевых привычек для профилактики любого рака

Врач-онколог Антон Иванов рассказал об эффективной профилактике рака. Об этом сообщает «Газета.Ru». По словам специалиста, правильное питание – один из ключевых факторов в профилактике злокачественных новообразований.
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