Из ответственных рабочих — в мастера

Чтобы эффективно решить проблему дефицита кадров, с которой столкнулась отечественная промышленность, необходимо раскрыть потенциал сотрудников, уже работающих на предприятиях, уверены в компании «Нордтекс»предоставлено компанией «Нордтекс» Заместитель генерального директора «Нордтекс» по персоналу Ирина Беловачитайте на monocle.