Страна и люди
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Страна и люди

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Убитые коллаборационисты в районе Очеретино

Убитые коллаборационисты из РДК в районе Очеретино.После стремительного прорыва наших войск к северу от Бердычей в обход Новобахмутовки сразу на Очеретино, нашим войскам удалось ворваться в сам поселок, сейчас там идут бои за железнодорожную станцию.

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Комментарии
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Виктор Александров
Нам бы с внутренним ЗЛОм разобраться ...
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12 час.
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!  Чтобы вернулись живыми и здоровыми к своим мамочкам, женам, деткам, братьям-сестрам и друзьям-соседям.... ЖДЕМ!!! ЛЮБИМ ВАС!! МОЛИМСЯ ЗА ВАС!!
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12 час.
лл
лина любимцева
А разобраться с внутренним ЗЛОМ нужно обязательно. Иначе...
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12 час.

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