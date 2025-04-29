Штрафы за нарушения при работе с драгметаллами могут вырасти вдвое

Министерство финансов подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие ужесточение ответственности за деятельность с драгоценными металлами и камнями (ДМДК) без постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате, а также за несоблюдение правил отчетности.
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