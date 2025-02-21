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Почему укропы берега попутали

Когда   я  смотрю,   как  команда  Трампа   во  главе  с  Илоной Маской  возмущается  оборзевшими  хохлами - типа, ах, хохлы убили  американского  блоггера;  хохлы открыто  посылают  Трампа и вообще,  где наши деньги,  хохлы? -  я  смеюсь  и   говорю: "Ой, а  кто  это  сделал?" "Но  ведь  хохлов развратили ВЫ -  ну  хорошо,  пусть   не  вы, а  ваши   попередники - то есть Байден и компания.

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