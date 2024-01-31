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Что сказал Кондратюк после того, как его лишили золота Олимпиады

Что сказал Кондратюк после того, как его лишили золота Олимпиады

На следующий день после дисквалификации Камилы Валиевой на срок в 4 года и лишения ее наград, стало известно, что другие фигуристы, представляющие Россию на Олимпийских играх в Пекине, также были лишены золота.

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