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Воронежские новости

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Неизвестный обстрелял балкон в Воронеже, осколок попал в глаз женщине

Неизвестный обстрелял балкон в Воронеже, осколок попал в глаз женщине

Женщина вышла на балкон развесить бельё и попала под обстрел. Неизвестный дважды выстрелил в окна, один из осколков ранил её в глаз.

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