США нанесли удар по пусковым установкам в Иране, Тегеран заявил об ответной атаке в Иордании

Соединенные Штаты нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе.
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