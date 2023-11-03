Двухэтажный красивый ресторан из стекла построят в Барнауле рядом с новым ЖК

Проект на градсовете представил архитектор Алексей Квасов Здание на улице Христенко в Барнауле Двухэтажное здание с витражным остеклением построят в Барнауле на улице Христенко в районе 2038 рядом с новым ЖК "Лапландия".
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