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Двухэтажный красивый ресторан из стекла построят в Барнауле рядом с новым ЖК

Двухэтажный красивый ресторан из стекла построят в Барнауле рядом с новым ЖК

Проект на градсовете представил архитектор Алексей Квасов Здание на улице Христенко в Барнауле Двухэтажное здание с витражным остеклением построят в Барнауле на улице Христенко в районе 2038 рядом с новым ЖК "Лапландия".

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