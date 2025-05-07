Рыбалка: чем на самом деле для мужчин опасно это хобби

Вокруг рыбалки давно сложился положительный имидж достойного хобби для настоящих мужчин. Заядлые рыбаки ссылаются на исследования о пользе рыбалки для сердечно-сосудистой системы и психики, сравнивая процесс рыбной ловли с медитацией.
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