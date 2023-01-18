Военное обозрение

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Нестор Махно и его анархия

Нестор Махно и его анархия

Революционный путь Нестора Махно начался, когда ему было 18 лет. Он вступил в ряды крестьянской группы анархо-коммунистов, а уже через два года был арестован за убийство чиновника военной управы.

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