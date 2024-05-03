Starship может помочь получать энергию из космоса

Starship развертывает спутники Virtus Solis / ©Victus Solis Компания Virtus Solis, основанная бывшим инженером SpaceX Джоном Бакнеллом, представила концепт использования Starship для запуска спутников, которые смогут передавать солнечную энергию на Землю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии